Jedenáctiletý Hussain ovládl šachovnice. Bude nejmladším členem německého národního týmu

Hussain Besou překvapuje svým šachovým talentem. Už v osmi letech vyhrál německý šampionát desetiletých šachistů a loni dokonce ovládl i mistrovství světa hráčů do 12 let. Už v dubnu se představí v německé reprezentaci jako nejmladší hráč její historie. Hussainova rodina opustila před sedmi lety válkou zmítanou Sýrii, bezpečné zázemí našla v neměckém Lippstadtu, kde jej rodiče přihlásili do místního šachového klubu.