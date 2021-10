Testy už nebudou pro všechny zdarma, jejich platnost bude kratší

Od 1. listopadu budou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a lidem do 18 let, lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Absolvovat budou dál moci jednou týdně antigenní test a dvakrát za měsíc PCR test. Po středečním jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Testy nařízené lékařem nebo hygieniky budou dál zdarma. Od pondělí bude také povinné nosit respirátory i v zaměstnání. Karanténu bude možné ukončit po sedmi dnech negativním testem.