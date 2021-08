Ministr zdravotnictví Vojtěch: Preventivní testy na covid-19 budou zdarma i nadále pro děti do 18 let

Preventivní antigenní testy na covid-19 budou mít ze zdravotního pojištění hrazené od září i nadále děti do 18 let. Vyplývá to z mimořádného opatření, které ve čtvrtek schválila vláda. Původně kabinet mluvil o tom, že by si testy měli od září platit všichni nad 12 let, pro které je dostupné očkování. Bezplatné bude testování také pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro lidi, kteří s očkováním začali, ale ještě jej nemají dokončené. Pro ostatní budou testy, které jsou určené například pro návštěvy kulturních či sportovních akcí, zpoplatněny. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).