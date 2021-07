Vláda podpořila projekt nové továrny na baterie pro elektromobily v Česku

Ministr Karel Havlíček (za ANO) po jednání vlády oznámil, že vláda schválila memorandum mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a ČEZem o vzniku nové továrny na baterie pro elektromobily v České republice. Investice do projektu by měla být kolem 50 miliard korun a vzniknout by mělo přes 2300 nových pracovních míst. Dalšími body jednání vlády byla epidemiologická situace v Česku a poskytnutí přebytečných vakcín proti nemoci covid-19 jiným zemím, například Slovensku, Vietnamu nebo Tchaj-wanu.