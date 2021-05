Česká pošta se rozdělí na komerční část a pobočky. Krok by měl zajistit konkurenceschopnost podniku

Z České pošty by se měla zhruba do tří let oddělit pobočková síť poskytující služby státu do nového státního podniku. Pošta by měla dál nabízet zejména komerční služby. Na tiskové konferenci to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozdělení na část poskytující tzv. univerzální službu, kterou si objednává stát, a komerční část má zajistit konkurenceschopnost podniku v příštích letech. Krok nebude podle Hamáčka znamenat rušení poboček, propouštění zaměstnanců ani privatizaci části podniku.