Filip Neusser chce v roli šéfa Národní sportovní agentury odpolitizovat sportovní prostředí. Sportu podle něj chybí vize do budoucna. Dále na tiskové konferenci ke svému nástupu do funkce uvedl, že nepřichází jako zástupce malých či velkých sportů. Zastupovat by chtěl celý sport a zejména ten dětský.