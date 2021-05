Ministryně Dostálová: Kritizovaná výzva na dotace do zdravotnictví zrušena nebude, další se odsune

Už uskutečněná výzva pro dotace do zdravotnictví z programu REACT-EU, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání, což vyvolalo kritiku, zrušena nebude. Další výzva, která se měla otevřít 14. května, ale bude zhruba o dva týdny odsunuta. Novinářům to po jednání se zástupci krajů a ministerstvem zdravotnictví řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Kraje budou hledat další možná kritéria, která by se při hodnocení projektů mohla použít. V úvahu připadá například míra spolufinancování.