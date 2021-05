Na začátku června by mohl fungovat elektronický systém na prokazování očkování, testu či prodělaného covidu. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Na území Česka se vyskytuje více variant mutací koronoviru. V některých případech jde prý o mix. V květnu by mělo dorazit do Česka přes dva a půl milionu dávek vakcíny proti covidu-19.