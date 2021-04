Velikonoce podle ministra zdravotnictví nezhoršily vývoj epidemie, opatrnost je ale stále namístě

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) velikonoční svátky nezhoršily dosavadní vývoj pandemie covidu-19. Je ale stále potřeba dbát na opatrnost. Hranice pro to, kdy je možné prohlásit epidemii za zvládnutou, je podle něj 100 případů na sto tisíc obyvatel, nyní se čísla v Česku pohybují kolem trojnásobku. Do konce června bude při očekávaném tempu očkování proti covidu-19 možné otevřít registrace pro lidi nad 40 let, dodal na tiskové konferenci ministr.