Psycholog Dalibor Špok se rozpovídal o návratu z lockdownu do běžného života. Pandemie dopadá i na psychiku lidí. „V momentě, kdy přišla koronavirová krize, tak jsem zpozorněl. Věděl jsem, že to zásadně zasáhne do našich životů,“ říká Špok, který se koronavirové krizi z hlediska psychologie lidí věnoval a vytvořil manuál, jak nastavit životní styl během pandemie.