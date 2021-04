Nový ministr zdravotnictví Arenberger chce do Česka hlavně schválené vakcíny, Sputnik připouští v rámci studie

O ruskou očkovací látku Sputnik V a jiné neschválené preparáty by se stát mohl zajímat při klinickém zkoušení postupem respektovaným úřady Evropské unie. Na tiskové konferenci to řekl nově jmenovaný ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Arenberger chce do Česka dostat hlavně registrované vakcíny. Premiér Andrej Babiš (ANO) na brífinku řekl, že ČR čeká na schválení Sputniku V Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).