Bývalý ministr zdravotnictví Vojtěch navrhuje zásilkový výdej léků na předpis

Poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) představil pozměňovací návrh, díky kterému by bylo možné distribuovat léky na předpis i za pomoci zásilek bez nutnosti chodit do lékáren. Distanční výdej přes internet by zajišťoval přímo lékárník a léky by bylo možné objednat pouze na webových stránkách prodejen, které jsou registrovány u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Návrh Vojtěch představil spolu s členem hospodářského výboru Patrikem Nacherem (za ANO) a předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou.