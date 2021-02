Opozice pošle připomínky k pandemickému zákonu

Opoziční strany podle dohody ze schůzky s vládou pošlou připomínky k pandemickému zákonu, který schválila vláda. Ministerstvo zdravotnictví se je pokusí co nejrychleji vypořádat. Pokud některé rozpory zůstanou, sešli by se představitelé stran znovu. Novinářům to po jednání ve sněmovně řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Cílem podle něj je, aby zákon projednala sněmovna ve čtvrtek. Předseda ODS Petr Fiala po jednání ocenil, že kabinet konečně začal jednat věcně, podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše by při podobně vstřícném jednání mohla být dohoda brzy hotová.