Premiér Andrej Babiš (ANO) odletěl do Srbska jednat o postupu při koronavirové pandemii. Tématy jednání jsou též integrace Srbska do Evropské unie a bilaterální vztahy. Před odletem předseda vlády uložil ministrům řešit, co nastane, pokud sněmovna neumožní prodloužit nouzový stav. Doufá, že opozice zapomene na politiku a žádost podpoří.