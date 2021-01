Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) popsali průběh registrace do Centrálního systému pro očkování, který by se měl spustit 15. ledna v 8:00. Zatím se budou moct registrovat jen osoby starší 80 let, a to buď na webové adrese crs.uzis.cz, nebo na telefonním čísle 1221.