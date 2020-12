Očkovací látka proti covidu-19 by měla dorazit do Česka 26. nebo 27. prosince. Do konce roku pravděpodobně přijde víc než původně avizovaných deset tisíc dávek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to řekl na tiskové konferenci po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze.