Brífink ministrů Plagy a Blatného k částečnému návratu do škol z 11. listopadu

Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátí do škol 18. listopadu. Znovu se otevřou také speciální základní školy pro handicapované, a to všechny ročníky, řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga. Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako to bylo na jaře. S výjimkou speciálních a mateřských škol budou ve školách i ve třídách povinné roušky.