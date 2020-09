Brífink ministerstva vnitra k přípravám na volby

Pokud si volič ve volební místnosti odmítne nasadit roušku, komise mu nezabrání odevzdat hlas. Čeká ho ale sankce v přestupkovém řízení. Při hlasování z auta nebo do speciální mobilní urny se lidé budou muset prokázat potvrzením o tom, že jim byla nařízena karanténa nebo izolace. Lidé, kteří se dostanou do karantény v průběhu volebních dnů, nebudou mít možnost volit. Nešlo by zajistit ochranu před dvojím hlasováním.