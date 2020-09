Šíření koronaviru podle ministra vnitra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) zatím odpovídá střednímu scénáři. Pokud to tak zůstane, nehrozilo by přetížení zdravotnického systému. Hamáček také uvedl, že o případné účasti opozice v krizovém štábu by rozhodoval premiér.