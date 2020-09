Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil možnost, že by v Česku mohl být kvůli koronaviru znovu zaveden nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některé opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh by musel přijít od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), řekl novinářům Babiš.