Brífink k projektu ministerstva spravedlnosti o vzdělávání personálu ve vězeňství

Připravit odborný personál Vězeňské služby (VS) a Probační a mediační služby (PMS), který bude účinně pracovat na tom, aby byl člověk po propuštění z vězení schopen fungovat ve společnosti, má pomoci nový projekt financovaný z norských fondů. Na tiskové konferenci jej představili zástupci obou institucí a ministerstva spravedlnosti. Projekt by měl propojit systém vzdělávání pracovníků VS a PMS. Vyčleněno na něj je 802 000 eur (zhruba 21,5 milionu korun).