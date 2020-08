Cesta na Tchaj-wan má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) prokázat zájem Česka o spolupráci se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, zda si to někdo přeje nebo nepřeje. Vystrčil očekává, že mise bude úspěšná i s ohledem na prohloubení ekonomických vztahů. Předseda Senátu to uvedl na brífinku před zahájením cesty.