Rusko by chtělo do roku 2041 dostat svého kosmonauta na Měsíc, plány počítají i se základnou

Návrh počítá s pilotovanými lety na Měsíc i prvním přistáním ruské posádky na lunárním povrchu v historii. To by se mělo odehrát nejdříve roku 2031, nejpozději pak prý roku 2041. Následovat by údajně měly expedice i geologický průzkum a od roku 2041 i konstrukce základny, která by podle návrhu využívala vodu a kyslík ze zdrojů na Měsíci. Po roce 2050 pak plán avizuje využití lunárních zdrojů k dalšímu objevování vesmíru.

Rusko stanici ISS jen tak neopustí

Generální ředitel Roskosmosu Jurij Borisov také uvedl, že nynější Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zůstane v provozu tak dlouho, jak jen to bude možné. „Prodloužíme její provoz,“ řekl. Ještě vloni v listopadu Borisov v rozhovoru pro agenturu TASS uvedl, že další účast na projektu ISS bude záviset na technickém stavu ruského segmentu, datu zprovoznění ruské orbitální stanice (ROS), zahájení letů ruských kosmonautů k ní a řadě dalších faktorů.

Zatím není jasné, nakolik je Rusko připravené návrh své měsíční mise i závazky ohledně ISS splnit. Moskvu nyní zaměstnává její válečné tažení na Ukrajině, kde provedla plnohodnotnou invazi loni v únoru. Ruský vesmírný sektor, který byl dříve pýchou země, se navíc již několik let potýká s problémy, mimo jiné s nedostatkem financí či neúspěchy. Například letos v srpnu ztroskotala první ruská mise na Měsíc po téměř půlstoletí, když se modul Luna-25 na lunární oběžné dráze vymkl kontrole a posléze narazil do měsíčního povrchu.