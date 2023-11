Množství skleníkových plynů v atmosféře je rekordní

Homo sapiens s takovými podmínkami nemá zkušenost

Zpráva WMO uvádí, že naposledy bylo v zemské atmosféře tolik CO 2 jako nyní zhruba před třemi až pěti miliony let. Tehdy byly globální teploty o dva až tři stupně vyšší a hladina oceánů byla o deset až dvacet metrů nad tou současnou. Tehdy ale ještě náš druh neexistoval, Homo sapiens se vyvinul teprve před 200 tisíci roky. To znamená, že my lidé jsme za takových podmínek ještě neexistovali a nejsme na ně adaptovaní.