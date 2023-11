Rafinované jazykolamy mohou vymýtit alkohol za volantem

Studie, publikovaná v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs , se uskutečnila se vzorkem jen osmnácti respondentů. Výzkumníci upozornili, že budoucí využitelnost bude závislá na sběru většího množství dat od různých řečníků. Analýzu totiž může ovlivnit etnický původ nebo situace, za které se hlas nahrává.

Zámek zapalování i pomůcka v barech

Jeden ze spoluautorů výzkumu, lékař Brian Suffoletto ze Stanfordovy univerzity, je ohledně možného budoucího využití optimistický. „Nabízí se to třeba u zámku na elektronické zapalování v autech, který by nenechal motor spustit v případě, že by dotyčný hlasovým testem neprošel. To může být užitečné třeba pro řidiče z povolání, jako jsou řidiči školních autobusů nebo obsluha těžkých strojů, u kterých existuje riziko ohrožení veřejné bezpečnosti,“ řekl.

„Další uplatnění může být v barech a restauracích, kde může jít o vodítko pro obsluhu, kdy už hostovi nenalévat,“ dodal.