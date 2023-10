Vědci popsali, proč zanikla starověká říše, která ovládala Saharu

Garamantové žili v jihozápadní části dnešní libyjské pouště přibližně od roku 400 před naším letopočtem až do roku 400 našeho letopočtu, a to přesto, že v té době tam už téměř nepršelo a klima vypadalo vlastně jako dnes. A přesto tam dokázali budovat majestátní města, obchodovat a žít v důstojných podmínkách a podle archeologických nálezů i historických záznamů dokonce v bohatství. Byli první městskou společností, která se usadila v poušti, kde chybí trvale tekoucí řeka.

Garamantská říše podle nové studie žila celou dobu své existence na dluh. Povrchová jezera a řeky z dob „zelené Sahary“ byly v době příchodu Garamantů sice už dávno pryč, ale v podzemí se naštěstí nacházela voda. Byla uložená v tělese, které se odborně říká zvodeň. „Můžete si to představit jako vanu zakopanou na pískovišti, tedy pro vodu nepropustné těleso obklopené pro vodu propustným sedimentem,“ vysvětluje fyzický geograf Martin Lulák. „Voda se tam tedy při deštích shora dostane, ale už nemůže odtéct pryč, dolů,“ dodává vědec. Podle profesora Schwartze to byla dokonce jedna z největších známých zvodní na světě.

Voda sice ležela v zemi a bylo jí tam dost na celé stovky let, ale pro tehdejší africké civilizace byla bezcenná. Chyběly jim totiž technické dovednosti, aby ji odtamtud dostaly na povrch. Mohla pro ně být stejně dobře třeba na Měsíci, význam by to pro ně mělo podobný. Jenže místem, kde později vzniklo garamantské impérium, naštěstí procházely karavany z Persie. A tam měli spoustu znalostí, jak vodu dostat z hlubin země. Jejich metoda spočívala ve vyhloubení mírně nakloněného tunelu ve svahu až těsně pod hladinu podzemní vody. Podzemní voda pak stékala tunelem do zavlažovacích systémů.

Garamantové podle historiků vykopali celkem 750 kilometrů podzemních tunelů a vertikálních přístupových šachet pro získávání podzemní vody; největší stavební aktivita probíhala ve dvou stoletích kolem přelomu letopočtu. Největšího rozkvětu právě dosáhli ve druhém a třetím století, kdy se stali jedním z hlavních obchodních partnerů antického Říma. Archeologické nálezy svědčí o tom, že velké množství zlata, slonoviny, soli, polodrahokamů a otroků z Afriky nakupovali Římané právě prostřednictvím garamantského království.

Profesor Schwartz ve svém výzkumu spojil výsledky rovnou několika vědeckých oborů – archeologický výzkum s hydrologickými analýzami. Díky tomu zjistil, jak tamní topografie, geologie a jedinečné podmínky odtoku a doplňování vody vytvořily ideální hydrogeologické podmínky pro Garamanty, kteří stovky let mohli snadno a levně čerpat podzemní vodu.

„Jejich kanály vlastně neměly fungovat. Protože ty v Persii mají každoroční doplňování vody z tání sněhu a na Sahaře bylo doplňování prakticky nulové,“ říká Schwartz. Garamanti měli ale obrovské štěstí – zásob vody totiž bylo po tisících letech tolik, že to stačilo na čerpání pomocí kanálů po stovky let. Štěstí je ale opustilo, když hladina vody ve zvodni klesla pod úroveň tunelů.

Poučí se lidstvo?

Podle Schwartze existují dva znepokojivé trendy, které se týkají i současnosti. Zaprvé se podobná extrémní prostředí vyskytují stále častěji po celém světě, týká se to podle něj například Íránu nebo Afghánistánu. A současně po celé planetě stále častěji dochází k neudržitelnému využívání podzemních vod.