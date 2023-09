Americká raketa pro cestu na Měsíc je finančně neudržitelná, varuje zpráva kontrolorů

Úřad pro kontrolu vynakládání federálních fondů (U. S. Government Accountability Office, GAO) vydal zprávu o stavu nosiče SLS ve čtvrtek 7. září. Mise je podle něj zásadním způsobem netransparentní, což je u projektu lidské cesty na Měsíc v hodnotě šesti miliard dolarů problém.

Raketa SLS už poprvé úspěšně odstartovala. Stalo se to na konci roku 2022 s misí Artemis 1, která poslala na oběžnou dráhu kolem Měsíce nepilotovanou kosmickou loď Orion. Příští rok by měla letět znovu, tentokrát už v rámci mise Artemis 2, a do třetice by už měla letět s lidskou posádkou.

Finanční kontrola má problém zejména s tím, že NASA podle ní vlastně peníze téměř neřeší. „NASA neplánuje měřit výrobní náklady, aby mohla sledovat cenovou dostupnost své nejvýkonnější rakety SLS,“ uvádí se ve zprávě GAO. „Po prvním startu SLS NASA plánuje vynaložit miliardy dolarů na pokračování produkce několika komponent SLS.“ Jedná se hlavně o motory RS-25 vyráběné společností Aerojet Rocketdyne. Každý start rakety přitom potřebuje čtyři motory a dva boostery; produkce jednoho stojí asi 100 milionů dolarů.