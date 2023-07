Vesmír může být dvakrát starší, než jsme si mysleli, tvrdí nová studie

A nedávno přišel díky dalekohledu Jamese Webba další znepokojivý objev: jsou jím rané galaxie v pokročilém stádiu vývoje. Zdá se totiž, že tyto galaxie, existující pouhých zhruba 300 milionů let po velkém třesku, mají takovou úroveň vyspělosti a hmotnosti, která je obvykle spojována s miliardami let kosmického vývoje. A navíc jsou překvapivě malé.

Takzvaná Zwickyho teorie unaveného světla ze třicátých let dvacátého století předpokládá, že rudý posuv světla vzdálených galaxií je způsoben postupnou ztrátou energie fotonů na obrovských kosmických vzdálenostech - to by vysvětlovalo, proč je vesmír větší, než se zdá. Zkrátka proto, že světlo na velkých vzdálenostech letí pomaleji. Jenže moderní fyzika ji vyvrátila, když se ukázalo, že je v rozporu s pozorováními. Podle Gupty by se ale dal rudý posuv s touto hypotézou považovanou za vyvrácenou přece jen sladit - fyzik věří, že vysvětlením je vykládat to jako hybridní jev.

Nová fyzika?

Kromě Zwickyho teorie unaveného světla zavádí Gupta myšlenku „spojovacích konstant“, která zase vychází z myšlenek Paula Diraca. Spojovací konstanty jsou základní fyzikální konstanty, které řídí interakce mezi částicemi. Podle Diraca se ale tyto konstanty mohly v průběhu času měnit. „Pokud připustíme jejich vývoj, můžeme časový rámec vzniku raných galaxií pozorovaných Webbovým teleskopem při vysokém rudém posuvu prodloužit z několika set milionů let na několik miliard let,“ věří Gupta. To podle něj poskytuje schůdnější vysvětlení vývoje a hmotnosti pozorované u těchto dávných galaxií.

Gupta navíc naznačuje, že je zapotřebí revidovat také další pilíř, na němž stojí moderní fyzika - tradiční výklad „kosmologické konstanty“. Ta představuje temnou energii zodpovědnou za zrychlující se rozpínání vesmíru.