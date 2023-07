Umělá inteligence počítala, kolik kaloňů žije v největší kolonii světa

Vědci se už dlouho snaží odhadnout velikost kolonií tohoto významného druhu, ale s ručním počítáním velmi rozsáhlých populací byly problémy. Německou přírodovědkyni Dinu Dechmannovou, která se studiem kaloňů plavých zabývá již více než deset let, to vždycky štvalo. Chtěla získat nástroj, který by přesně odhalil, jestli se početnost populace kaloňů nějak mění. To znamená, že potřebovala způsob počítání, který by byl reprodukovatelný a srovnatelný v čase.

„Ztráta tohoto druhu by byla pro africký ekosystém zničující. Pokud tedy populace klesá, potřebujeme to naléhavě vědět,“ vysvětluje vědkyně.

Metoda, která využila, se skládala ze dvou hlavních kroků. Nejprve bylo kolem kolonie rovnoměrně rozmístěno devět kamer GoPro, které zaznamenávaly kaloně, když za soumraku opouštěli úkryt. Pak vědci vycvičili modely hlubokého učení, aby na videích automaticky detekovaly a počítaly netopýry. Ruční analýza malé oblasti ukázala, že umělá inteligence je přesná z 95 procent, a dokonce dobře funguje i ve tmě.

Při zaznamenávání netopýrů během pěti nocí napočítala nová metoda v průměru přibližně 750 tisíc až milion zvířat za noc. Tento výsledek je nižší než předchozí sčítání na Kasance a autoři uvádějí, že studie nemusela zachytit vrchol migrace netopýrů a některá zvířata mohla přiletět až po období sčítání. I tak však odhad studie činí z kolonie na Kasance nejsilnější shromaždiště kaloňů na světě.

„Pro sčítání a ochranu velkých populací zvířat je to převratný objev. Nyní máme k dispozici účinný a reprodukovatelný způsob sledování zvířat v průběhu času. Pokud budeme stejnou metodou sčítat zvířata každý rok, můžeme skutečně říci, zda populace stoupá, nebo klesá,“ dodává vědkyně.