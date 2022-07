Novou vakcínu proti chřipce vytvořili s pomocí nanočástic. Chránit by mohla před celým typem B

Vědci se proto už delší dobu pokoušejí vyvinout očkování, které by mířilo na nějakou část viru, která není schopná tak rychle mutovat. To by mohlo být schopné poskytovat účinnou ochranu proti různým kmenům viru i budoucím změnám. A právě to se teď možná povedlo.

„V této studii jsme vytvořili strukturně stabilizované antigeny chřipky B a vyrobili dvouvrstvé proteinové nanočástice jako kandidáty na univerzální vakcínu proti chřipce B,“ uvedli autoři z Georgijské státní univerzity. „Zjistili jsme, že vrstvené proteinové nanočástice mají potenciál jako univerzální chřipková vakcína se zvýšenou imunitní ochrannou účinností a rozsahem.“

Slibný potenciál, do praxe je ale dlouhá cesta

Tato vakcína s nanočásticemi byla zatím testována jen na buněčných kulturách a na myších. Studie na buněčných kulturách ukázaly, že proteinové nanočástice na této úrovni fungují, výzkum na myších zase doložil, že pro savce je vakcína je bezpečná, biokompatibilní, biologicky odbouratelná a vytváří nich silnou imunitní reakci.

Výsledky jsou sice slibné, nestačí ale ještě k zavedení vakcíny do praxe. Na to bude ještě zapotřebí žádosti o klinické testy, které společně s celým procesem schvalování mohou trvat několik let.