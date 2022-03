Čína je na hraně, šíření covidu nemusí zvládnout, varují epidemiologové

Přitom městu dochází místa už nejen v nemocnicích, ale také v márnicích. Hongkong byl přitom v opatřeních proti covidu stejně přísný jako pevninská Čína. A přesto nad vývojem pandemie ztratil kontrolu – ve srovnání se 44 dalšími zeměmi s vysokými příjmy je nyní úmrtnost v Hongkongu nejvyšší na světě. Kdyby se bralo toto město jako samostaný stát, pak by úmrtnost na covid na obyvatele byla pětkrát vyšší než v další zemi v pořadí .

Řada epidemiologů navíc varuje, že úmrtnost v Hongkongu ještě ani nedosáhla vrcholu, na vysoké úrovni může vydržet až do května nebo do června. Případy navíc mohou klesnout na nízkou úroveň až v květnu nebo dokonce v červnu.

Podle Dinga se Čína snaží těmito lockdowny vyhnout osudu Hongkongu – v tomto sedmimilionovém městě teď umírá asi tři sta lidí denně. Situace je tam jedna z vůbec nejhorších za celou dobu pandemie po celém světě, dá se srovnat v podstatě jen s tím, co zažíval na jaře roku 2020 New York.

Čína sice očkovala rychle a rozsáhle, podle Dinga a řady dalších epidemiologů ale špatně. Více než polovina obyvatel pevninské Číny ve věku nad 80 let totiž není plně očkována alespoň dvěma dávkami – a jak opět potvrzuje situace v Hongkongu, právě tato skupina končí v nemocnicích a márnicích nejčastěji.

Čína také nedávno schválila rychlé antigenní testy, které celou dobu pandemie odmítala. Podle Dinga je ještě brzo na to, aby se začal covid v Číně šířit opravdu explozivně, ale nárůst případů v zemi je. Navzdory lockdownům.

Současně platí, že ani proočkovanost nemusí populaci čínských seniorů dostatečně ochránit. K vakcinaci se totiž využívají místní očkovací látky, které mají podle řady studií i zkušeností z praxe nižšší účinnost – a to zejména právě u seniorů.

„Domnívám se, že Čína teď balancuje na hraně mezi tím, že těsně zvládne vlnu BA2, a tím, že nad virem zcela ztratí kontrolu, jako se to stalo v Hongkongu. Což, jak víme, by mohlo znamenat hrozné následky a obrovské ekonomické potíže, včetně narušení nejdůležitějších výrobních a exportních center světa,“ varuje Ding ve své úvaze. „To, co se v příštích týdnech stane v Číně, ovlivní celý svět. Covid ještě neskončil,“ uzavírá vědec.