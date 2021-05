V květnu se daří duze. Nejlépe bývá vidět ráno nebo v podvečer

Jak vlastně vzniká duha? Když sluneční paprsky míří ze vzduchu do dešťové kapky, na přechodu se světlo láme a rozkládá na jednotlivé barvy. Vzpomínáte na fyziku: při přechodu z opticky řidšího prostředí do hustšího se světlo láme ke kolmici. Každá barva světla má přitom maličko jiný index lomu, a to jim zajistí, že se barvy vyskládají vedle sebe. Na zadní straně kapky se barevné spektrum odrazí a vychází z kapičky ven.