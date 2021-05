Meteorologové letos čekají v Atlantiku silnou hurikánovou sezonu, bude ale slabší než vloni

S hodnocením souhlasí i další vědecká centra. Podle meteorologa Todda Crawforda by ale letošní sezona měla být klidnější než ta loňská.

Podle mnohých odborníků za vyšší intenzitu bouří mohou globální změny klimatu, a to především oteplování vod oceánů. To, že změny klimatu stojí i za vyšším počtem těchto meteorologických fenoménů, není stále jasně prokázané. „Ptáme se, zda je to součástí přirozené různorodosti systému, nebo jestli čelíme důsledkům globálního oteplování,“ uvedl meteorolog z Arizonské univerzity Xubin Zeng.