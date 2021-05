Americká armáda otestovala vojenský dron, který se umí rozhodovat v boji sám

Tento měsíc americké vojenské letectvo poprvé úspěšně vyzkoušelo nepilotovaný systém nazvaný Skyborg. Je to první americký pokus o armádní stroj, který by měl fungovat v boji zcela autonomně – tedy zcela bez vlivu člověka, a to v plně bojových situacích. Podle nově publikované analýzy vše dopadlo na jedničku.