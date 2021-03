BLOG: V Benátkách má původ ghetto či karanténa. Jejich architekturou se inspirovalo i Brno

Benátky byly založeny na počátku pátého století, buď roku 401 nebo o dvacet let později 421. Když v polovině pátého století vpadli Hunové do Evropy, dostali se i do Itálie, kde vyplenili mnoho měst, mimo jiné nedalekou Aquileiu. Postižení obyvatelé se uchýlili do Benátek na lagunu, která jim zajišťovala bezpečí dalších více než třináct set let, a to do roku 1797, kdy byly Benátky obsazeny Napoleonovou armádou.

Město na laguně nemělo hradby, jeho bezpečnost zajišťovala mocná flotila, jež disponovala minimálně čtyřiceti válečnými loděmi, které kotvily v místním Arsenalu. Námořní moc a skvělá diplomacie Nejjasnější republiky, která byla i průkopníkem špionáže v moderním slova smyslu, jí umožňovala hájit středomořské državy i proti takovým mocnostem, jakou byla Vysoká porta. Například v legendární bitvě u Lepanta v roce 1571 byla více než polovina spojeneckého loďstva benátská.