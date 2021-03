BLOG: Věková diskriminace je všude. Nastal čas, abychom hrdě nosili šediny i barvu

Nebýt té koronavirové potvory, koronáče, koronáka, jak tomu říkají senioři a seniorky v našich kurzech robotiky pro seniory, které organizujeme společně s organizací Život 90, jsme teď mohli prožívat něco jako the best time to be old, nejlepší čas stáří. Měli jsme našlápnuto k dobré finanční podpoře ve stáří. Diskutovalo se o možnosti rozvoje dalších variantních forem zajištění bydlení ve stáří – tedy nejen obří domovy pro seniory, vystavěné na zelené louce bez jakékoliv návaznosti na komunitní infrastrukturu, ale i menší domovy, seniorská městečka a sdílená a mezigenerační bydlení.

Pesimisté mezi námi to tušili, ale možná i oni sami odmítali svým nejčernějším myšlenkám uvěřit. Já to tak tedy měla. Nikdo neviděl ten rok dopředu. Ale přesto se už v dubnu 2020 v odborných kruzích vedených Irským centrem pro sociální gerontologii (ICSG) z Národní univerzity v Galway ozýval varovný hlas, že opatření přijímaná v úzkosti z neznalosti zintenzivní všechno neblahé, co ve společnosti proti seniorům máme.

„Vzhlížím k celosvětové kampani proti ageismu“

V Česku se k takzvané Galwayské výzvě připojilo téměř šest set sympatizantů ze strany odborníků, celebrit i samotných seniorů a seniorek (i odborníků-seniorů a celebrit-seniorů). Ale to nestačí. I přes pesimistické vyhlídky tváří v tvář současnému stavu se nelze vzdát naděje.

Vzhlížím k celosvětové kampani proti ageismu, protože bude vidět a bude se o ní mluvit. Protože bude vytvářet společenskou poptávku po řešeních. Protože to není nějaká další seniorská politika, která nezřídka promlouvá do prázdna, ale protože ukazuje na problém všech a řešení pro všechny. Protože přichází v pravý čas do marastu covidové pandemie a nabízí alternativu, ve které vás váš chronologický věk nebude předurčovat jako zapomnětlivé, asexuální, překvalifikované, nebo ty naopak nezkušené a příliš mladé. Protože věkově vázaných stereotypů a věkových norem, co by se kdy mělo nebo nemělo, kdy je něco včas, nebo pozdě, kdy jste na něco „už moc staří“, a může to být klidně i první těhotenství, vám bude společnost předhazovat hodně a už je čas se tomu postavit.

Every second person in the world is believed to hold ageist attitudes – leading to poorer physical and mental health and reduced quality of life for older persons, costing societies billions of dollars each year: https://t.co/FyffISMxvN #AWorld4AllAges pic.twitter.com/DoEujkaTTQ — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2021

Lidem bude vadit, že ještě nechcete odejít do důchodu, nebo jim bude vadit, že si už chcete užít toho, že jste babička. Bude jim vadit, že se „všude cpete“, protože chcete stárnout aktivně, i to, že sedíte doma „za pecí“. Bude jim vadit, že nejste na internetu, i to, že na internetu jste a údajně rozesíláte neověřené zprávy. Bude jim vadit, že o sebe „nepečujete“ a máte vrásky a šediny, i to, že se chodíte zkrášlovat. A jediný společný jmenovatel toho všeho je „špatný věk“. Ale nastal čas na změnu, nastal čas pro to, abychom hrdě nosili šediny i barvu, abychom byli hrdí na svoji věkovou identitu a empaticky začali vítat různorodost. Nastal čas světa pro každý věk!