Není to rakovina, uklidňují experti. Zvětšené uzliny po očkování mohou zmást přístroje

Komise expertů ze tří amerických onkologických center proto zveřejnila minulý týden v časopise Radiology doporučení, jak zacházet se skeny, které mohou zachytit vedlejší účinek očkování a zmást tak lékaře.

Hlavním sdělením tohoto doporučení je, že onkologičtí pacienti nebo lidé, kteří se obávají rakoviny (třeba z důvodu genetických dispozic), by se neměli očkování vyhýbat.

Lymfatické uzliny jsou součástí imunitního systému, kde se shromažďují bílé krvinky bojující proti infekci. Obvykle jsou příliš malé na to, aby je bylo možné cítit. Mohou ale otékat - a to během různých nemocí, ale i po různých typech očkování. A s tím, jak po celém světě přibývá lidí naočkovaných proti covidu-19, se dá podle expertů očekávat i nárůst počtu snímků, které ukážou oteklé lymfatické uzliny, uvádí vědci v odborném časopise Journal of the American College of Radiology.

Podezřelé bulky

Nejčastěji postižené uzliny jsou ty v podpaží a poblíž klíční kosti, velmi pravděpodobně na stejné straně, kam šlo očkování, říká článek. Tyto otoky jsou známým vedlejším účinkem u vakcín BioNTech/Pfizer a Moderna, ale zatím nebyly hlášené u vakcíny Johnson & Johnson.

Není ale úplně jasné, jak často k tomu dochází. Podle amerického regulátora FDA hlásilo 16 procent účastníků klinické studie společnosti Moderna po druhé dávce nějaký otok v podpaží. Platí přitom, že pokud jsou lymfatické uzliny jen nepatrně zvětšené, mohou se objevit na lékařském snímku, aniž by lidé sami nějaké boule zaznamenali.