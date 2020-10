Firma pozastavila testy slibné vakcíny proti covidu. Je to důkaz, že kontrolní mechanismy fungují, reagují experti

Konečnou fázi testování zahájila americká firma 23. září. Podle agentury DPA se jí účastní 60 tisíc dobrovolníků ze tří kontinentů. Johnson & Johnson doufá, že by vakcína mohla být k dispozici na počátku příštího roku. Zatímco většina výrobců počítá s tím, že bude třeba vakcínu proti covidu-19 aplikovat ve dvou dávkách, v případě očkovací látky firmy Johnson & Johnson by měla stačit dávka jen jedna.



Společnost zdůraznila, že nedošlo k přerušení samotných klinických testů; různé podobné problémy jsou podle ní očekávanou součástí výzkumu. Za normálních okolností by o přerušení výzkumu ani neinformovala (o přerušení klinické studie ano), ale o vývoji vakcíny proti covidu chce kvůli její důležitosti informovat co nejdetailněji. Podrobnosti o problémech pacienta nezveřejnila vzhledem k ochraně jeho soukromí.

Evropská komise minulý týden uzavřela předběžnou smlouvu na nákup vakcín se společností Johnson & Johnson, která zajistí členským zemím nákup 200 milionů dávek. Na stejné množství bude mít EU díky kontraktu předkupní právo. Podobné smlouvy uzavřela Komise i s firmami Sanofi-GSK a AstraZeneca.

Právě i AstraZeneca stejně jako nyní Johnson & Johnson na počátku září pozastavila klinické testy své vakcíny. Také v tomto případe se u jednoho z účastníků projevily nevysvětlitelné zdravotní problémy. Po několika dnech ale společnost testy očkovací látky, kterou vyvíjí společně s Oxfordskou univerzitou, obnovila.

Česká vláda pak minulý týden uvolnila 150 milionů korun na nákup tří milionů vakcín proti koronaviru nasmlouvaných Evropskou unií.

Pozastavené testování dokazuje, že mechanismus funguje

Pozastavení klinických testů nových léků je poměrně běžné. Nyní se mu ale dostává mimořádné pozornosti kvůli zájmu, jejž má svět na vývoji vakcíny proti covidu-19. Společnost Eli Lilly navíc v úterý oznámila, že pozastavuje testování slibného léku proti covidu.

Eli Lilly zkouší v rámci testu ACTIV-3 monoklonální protilátku Ly-CoV555, která byla mimo jiné součástí léčebného koktejlu, který dostal v říjnu prezident Donald Trump, když se nakazil novým koronavirem. Testy zkoumají její účinnost v kombinaci s remdesivirem nebo s placebem.

Na rozdíl od vakcín je v tomto případě rozsah testování malý, týká se maximálně stovek pacientů.

Podle odborného zdravotnického webu STAT NEWS je pozastavení vývoje vakcíny i léku dobrou zprávou –⁠ ukazuje to totiž, že kontrolní mechanismy fungují a firmy se snaží produkci neuspěchat a neohrozit tak pacienty.

Jak jsou na tom ostatní vakcíny?

Světová zdravotnická organizace (WHO) letos v únoru prohlásila, že vakcína proti covidu-19 nebude dostupná dříve než za 18 měsíců. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počátkem srpna uvedl, že na vakcínu bude třeba sto miliard dolarů (2,3 bilionu korun), a zároveň poznamenal, že i přes naděje, že bude brzy dostupná, je možné, že na nemoc covid-19 nebude nikdy existovat „zázračný všelék“. Minulý týden však Tedros naznačil, že vakcína by mohla být hotová už do konce roku. „Potřebujeme vakcíny a je tu naděje, že do konce tohoto roku možná budeme vakcínu mít,“ řekl Tedros.

WHO ve spolupráci se světovou aliancí pro očkování GAVI a přední světovou organizací ve výzkumu a vývoji vakcín CEPI iniciovala mezinárodní projekt COVAX, jehož cílem je distribuovat do konce roku 2021 po celém světě dvě miliardy vakcín. Ty mají nejdřív dostat pracovníci ve zdravotnictví a poté nejzranitelnější lidé v každé zemi, bez ohledu na bohatství. Do projektu se zapojilo na 170 zemí, je mezi nimi 76 bohatých států včetně Číny, ale chybí USA či Rusko.

Podle WHO se počátkem října nacházelo 42 kandidátních vakcín v klinickém hodnocení a 151 kandidátních vakcín je v preklinickém testování. V poslední, třetí fázi studií WHO uvádí deset vakcín. Výrobci většinou odhadují termín jejich uvedení na trh od konce letošního roku do poloviny roku příštího, v závislosti na úspěchu testování.

Nejnadějnější projekty

Zatím nejdále ve schvalovacím procesu je už zmíněná očkovací látka firmy AstraZeneca, která vznikla díky spolupráci s odborníky z Oxfordské univerzity.