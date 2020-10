Americká armáda testuje brýle s „rozšířenou realitou“ pro psí vojáky

Prototyp sestává z brýlí, jaké jsou armádním psům běžně nasazovány coby ochranný prostředek, nyní jsou ale doplněné o kameru a systém rozšířené reality. Psovi lze na hledí promítat vizuální směrovky, kterými se bude po správném výcviku řídit a které jej v ideálním případě dovedou na určené místo. Psovod zase díky kameře uvidí, co má pes před sebou.

„Rozšířená realita bude použita k tomu, aby se psům vysílaly povely a nápovědy. Nejde o to, aby s ní pes interagoval stejně, jako by to dělal člověk,“ popisoval jeden z vědců v čele ARL Stephen Lee. Prototyp naváděcích brýlí zahrnuje i poměrně nepraktický postroj, Command Sight už nicméně obdržela dodatečné prostředky na vývoj bezdrátové verze.

„Armádní komunita pracující se psy je z potenciálu této technologie nadšená,“ dodal Lee. Firma sama hovoří o „extrémně slibných“ výsledcích prvních testů, projekt je prý ale stále v „počátečních výzkumných fázích“.