TEST: Co se to děje na nebi? Vyzkoušejte si, jestli umíte vysvětlit příčiny různých jevů

Správná odpověď d.

Kovadlina, latinsky incus, patří podle klasifikace oblačnosti k takzvaným zvláštnostem. Vyskytuje se na horní hranici výhradně bouřkových oblaků, a to v případě, že už oblak nemůže růst do větších výšek. Vystupující oblačné částice se pod hranicí inverze zastaví a rozlévají se přesně pod její spodní hranicí do prostoru. Právě to vytváří plochý útvar připomínající kovadlinu.