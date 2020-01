Kouř z australských požárů zřejmě obletí celou planetu, předvídá NASA

Třetina požárů není pod kontrolou

V Austrálii podle místních úřadů stále hoří na nejméně sto místech, na více než třetině z nich zatím nemají hasiči živel pod kontrolou. Podařilo se jim však už zkrotit dosud největší z ohňů, který zuřil tři měsíce severozápadně od Sydney.

S živlem, který zničil již přes dva tisíce domů a způsobil smrt nejméně 28 lidí, nadále bojuje na 1500 požárníků. Podle agentury Reuters shořelo asi 11,2 milionu hektarů porostu, tedy území zhruba o velikosti Bulharska.

Situaci by měl v příštích dnech pomoci déšť. Meteorologové očekávají, že by na některých místech zasažených požáry mělo spadnout až 50 milimetrů srážek. Pokud se předpověď potvrdí, bude to „naším dárkem k Vánocům, narozeninám, zásnubám, k výročí svatby a k promoci v jednom,“ prohlásil na Twitteru jeden z místních šéfů hasičů.

Podle mluvčího australského hasičského sboru ale déšť pravděpodobně nebude stačit na uhašení všech ohňů, jelikož půda je po dlouhém období sucha příliš vyprahlá.