Společnost Boeing chce vozit astronauty na Měsíc. Představila pro NASA svoje návrhy

Nový modul od Boeingu ale bude hotový výrazně dříve než kosmická stanice, a měl by proto umožnit lidem dostat se na Lunu bez mezipřistání. Koncept Boeingu je podobný tomu, jak vypadal plán misí Apollo, jež dostaly Američany na Měsíc v 60. letech 20. století.

Americká vesmírná agentura NASA původně plánovala, že astronauti, kteří poletí na Měsíc, nejprve „zakotví“ u stanice, která bude na jeho oběžné dráze. Odtud by se potom přesunuli dolů na měsíčné povrch. V květnu 2019 dokonce NASA zadala první zakázku, která je spojená s výstavbou této stanice jménem Lunar Gateway.

Boeing upozornil, že jeho přistávací modul bude schopný nejen samostatného přistání, ale také spojení se stanicí Lunar Gateway, pokud to bude nutné. Firma využila na stavbu modulu technologie, které vznikaly pro kosmickou loď CST-100 Starliner – ta se vydá na první testovací let k ISS na konci letošního roku. Přistávací modul by k Měsíci měla vynést raketa SLS neboli Space Launch Systém.

Nový souboj o Měsíc

Zatímco první souboj o Měsíc se odehrál mezi USA a Sovětským svazem v době studené války, nyní probíhá střet mezi soukromými dodavateli.

Boeing není jediným velkým hráčem, který se o zakázky od NASA k letům na Měsíc uchází. NASA dostala takových nabídek více, ale zatím se mezi nimi nerozhodla – společnosti musely poslat návrhy do 5. listopadu. Největší konkurencí je projekt Blue Moon, který vyvíjí konsorcium Jeffa Bezosa, Lockehhed Martin, Northrop Grumman a Drapper.

Až NASA vyhodnotí, jaké nabídky jsou nejlepší, vybere si dva týmy. Celý projekt Artemis, jak USA novému přistání člověka na Měsíci říká, však zatím nemá dořešeno financování. Jisté je mimo jiné to, že by měla na Luně poprvé stanout žena.