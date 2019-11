Ptáci vytváří stejně složitá společenství jako lidé, zjistili ornitologové

Perličkám stačí rozpoznat pár členů skupiny

„Není to zas tak překvapivé,“ komentuje zjištění biologická antropoložka Larissa Swedellová z City University of New York. „Ani mezi primáty to nejsou zákonitě ti nejchytřejší, kdo víceúrovňová společenství vytváří,“ dodává.

Život v takové společnosti může naopak zjednodušit vnímání společenského řádu. Pokud například skupiny zůstávají stále stejné, perličkám - nebo i paviánům - stačí rozpoznat jenom jednoho nebo dva z jejích členů, aby věděli, o kterou skupinu se jedná. K tomu velký mozek potřeba není.

Farine zdůrazňuje, jak malou intelektuální kapacitu perličky supí mají: „Nejenže mají malý mozek v porovnání se savci, mají malý mozek i v porovnání s ostatními ptáky.“ Podle něj mohou proto existovat i další ptáci nebo jiná zvířata, která - ač nevalné inteligence - tvoří společnosti stejně složité, jako lidé.