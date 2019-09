Dodržování náboženských pravidel v kosmu není snadné. Přesvědčí se o tom arabský astronaut

Výjimečné podmínky, které na Mezinárodní vesmírné stanici panují, komplikují řadu běžných činností. A také znemožňují některé náboženské povinnosti, které by měl praktikující muslim Hazza Mansúrí plnit.

„Jsem profesionální pilot, jsem zvyklý modlit se za letu při vysokých rychlostech,“ uvedl Mansúrí na tiskové konferenci v Bajkonuru. Jako muslim by se měl modlit pětkrát denně. K tomu si na ISS čas najde, ale složitější to bude s tím kdy a také, jakým směrem bude otočený. Modlitba neboli salát je jedna z pěti hlavních povinností muslima, jeden z pěti pilířů islámu. Měla by se odehrát s hlavou otočenou k Mekce, a to v předepsaný čas:

Během svítání, v době mezi rozbřeskem a východem slunce

Během poledne

Odpoledne, když je slunce na obloze na půli cesty k západu

Během západu slunce

Po západu slunce

Za normálních okolností není obtížné tyto podmínky dodržet – dobu modlitby hlásí voláním muezzin, směr modlitby zase ukazuje výklenek v mešitě nazývaný mihráb.

Jenže ISS se kolem Země pohybuje tak vysokou rychlostí, že astronauti během 24 hodin zažijí 16 východů a západů Slunce. „Není tedy vůbec jasné, kdy by se měl astronaut postit nebo modlit,“ komentoval problém Mohamed Al Ahbabi, ředitel vesmírné agentury Spojených arabských emirátů.

Manuál

Mansúrí nakonec dostal podrobné pokyny. Co se týká doby modliteb, měl by se držet času v Mekce, zkoušet se řídit jinými časy by podle učenců nedávalo smysl. Ti ale současně potvrdili, že pobyt ve vesmíru věřícího nezbavuje náboženských povinností. Doporučili astronautovi, aby se při modlitbách pokoušel udržet tvář otočenou k Zemi, ale pokud by to bylo příliš složité nebo dokonce nebezpečné, případně by měl kvůli tomu modlitbu vynechat, nechť se modlí otočený jakýmkoliv směrem.

Manuál, který na cestu dostal, se věnuje také rituální očistě. Ta by se měla dělat před jakoukoliv modlitbou, ideálně pomocí vody. Ve stavu beztíže by ale byla příliš náročná, proto se má Mansúrí chovat jako obyvatelé pouště, kteří jsou na nedostatek vody zvyklí – tedy použít na očistu místo vody písek nebo kus kamene.

Malajská zkušenost

Hazza Mansúrí není prvním astronautem, který musí tento problém řešit. Musel se s ním vypořádat už roku 2007 malajský astronaut Šejch Muszafár Šukor. Jeho jedenáctidenní vesmírný výlet se navíc uskutečnil během ramadánu, který je spojený s půsty a mnoha zákazy.