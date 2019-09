Brexit může zhoršit britský problém s antibiotiky, varují experti

Po celém světě zemřelo loni kvůli infekci odolné vůči antibiotikům 700 tisíc lidí – a toto číslo podle lékařů dál poroste. „Nejméně deset milionů lidí by mohlo zemřít každý rok, jestli se tomu nebudeme věnovat. A to je víc, než kolik lidí zemře v tuto chvíli na rakovinu a cukrovku,“ varuje Daviesová. Tato profesorka medicíny zastává roli Chief Medical Officer for England neboli nejvyššího vládního poradce pro otázky zdraví.

„Stejně jako klimatické změny, i tento problém jsme si přivodili sami, ale může nás zabít dříve než klima. Je to nesmírně důležité téma,“ upozorňuje profesorka.

Současně vyjádřila obavu, že po brexitu se může situace v zemi ještě zhoršit, zejména kvůli obchodním dohodám se zeměmi, jakou jsou Spojené státy. Ty totiž povolují mnohem vyšší množství léků v potravinách. „Neměli bychom dovážet hovězí ani zvířata ze zemí, kde se nadužívají antibiotika,“ doporučuje.

Na stejný problém upozorňuje i předsedkyně britské asociace půdy Helen Browningová: „Kvůli špatným obchodním dohodám se Spojenými státy bychom mohli začít dovážet maso a mléčné produkty pocházející z provozů, které používají mnohonásobně víc antibiotik než my.“ Ve Spojených státech je to odhadem pětkrát víc. Evropské zemědělce regulují unijní směrnice a preventivní užití takových léčiv se omezuje jen na nezbytné případy.