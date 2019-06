Africký zázrak: za celý rok v národním parku neupytlačili jediného slona

V minulosti zde žilo až 12 tisíc těchto velkých tlustokožců, v roce 2016 jejich počet poklesl na pouhých 3600. Mezi lety 2015 a 2017 se pokoušeli místní správci o přísnější postup a množství zvířat, které pytláci pozabíjeli, opravdu pokleslo – stále to ale nebylo dostatečné.

Nejnovější úpravu pravidel osobně schválil mosambický prezident Felipe Nyusi. „Jedná se o pozoruhodný úspěch,“ uvedl James Bampton, který vede v Mosambiku pobočku Wildlife Conservation Society. Podle jeho statistik zemřel poslední slon rukou pytláka 17. května 2018.

Bez politické vůle by to nešlo

Expert říká, že hlavním zdrojem změny byla politická vůle – a podpora prezidenta. Současně přiznává, že důležité je také to, jak málo slonů už v Niasse zbylo. Podle odhadů tam při posledním sčítání žilo jen asi dva tisíce těchto zvířat – díky tomu je bylo možné lépe hlídat. Bampton ale odhaduje, že v současné době tam žijí už asi čtyři tisíce slonů.

Úspěch chválí celá řada expertů. „Je to obrovský a velmi důležitý pokrok, že tam ustalo to pytlačení,“ uvedl například George Wittemyer z organizace Save the Elephants.