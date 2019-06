Kdo bude první žena, která vstoupí na Měsíc? Ve hře je nejméně dvanáct jmen

Tento program nazvaný Artemis by se měl stát především testem techniky i lidského potenciálu pro budoucí cestu člověka k Marsu. Název Artemis není náhodný – jednak jde o narážku na božské dvojče Apollona, po němž byly pojmenované mise v šedesátých letech dvacátého století. Navíc jméno naznačuje, že tentokrát se na Měsíc podívá poprvé žena.

Experti na kosmonautiku delší dobu řeší, kdo by to mohl být – rok 2024 je poměrně nedaleko, takže by se budoucí návštěvnice Měsíce měla již vybírat.

Je téměř jisté, že volba padne na jednu z dvanácti amerických astronautek, jež má NASA v současné době ve svých řadách. Dalším omezujícím faktorem bude zřejmě věk, přičemž je pravděpodobné, že nejstarší astronautky nebudou mít příliš velké šance.