Zimbabwe prodá slonovinu v hodnotě 300 milionů dolarů, nemá peníze na národní parky

Zimbabwe bude usilovat o to, aby mohlo prodat zásoby slonoviny, které nashromáždilo za poslední desetiletí. Podle odhadů by mohl prodej slonoviny vynést až 300 milionů dolarů (téměř 6,8 miliard korun). Země zmítaná ekonomickou krizí chce peníze použít na údržbu národních parků. Obchod se sloními kly ovšem zakazuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), a to zejména kvůli ochraně chobotnatců před pytláky.