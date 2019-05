Měl dostat USA zpět na Měsíc. Po šesti týdnech rezignoval

Sirangelo byl v dubnu vybrán jako zvláštní asistent ředitele NASA Jima Bridenstina. Ale poté, co americký Kongres minulý týden odmítl podpořit novou organizační strukturu, která měla vylepšit plán na návrat na Měsíc, Sirangelo rezignoval. Mise tedy momentálně nemá vedení.

Bridenstine oznámil, že s ohledem na to, že NASA už neplní nové zadání, se Sirangelo rozhodl pro jinou práci „a bude následovat jiné příležitosti“. Šéf NASA podle webu The Hill uvedl, že agentura momentálně zkoumá, jaké organizační změny jsou nezbytné pro zajištění maximální efektivity, aby se podařilo dostat první ženu a dalšího muže na Měsíc do roku 2024.

„Chci osobně poděkovat Markovi za jeho služby a jeho důležité přispění agentuře,“ dodal Bridenstine.

Návrat na Měsíc

Viceprezident Mike Pence oznámil v březnu, že současná americká vláda je rozhodnutá dostat astronauty na Měsíc do pěti let – jde zatím o nejkonkrétnější termín.

Pence plán představil u příležitosti setkání s čelnými představiteli NASA v Huntsville ve státě Alabama. „Účastníme se vesmírných závodů stejně jako v 60. letech,“ prohlásil a dodal, že v případě potřeby budou rakety a přistávací moduly NASA nahrazeny soukromými.