Čeští archeologové se pustí na moře ve člunu z jediného kmene. Napodobí starověké cestovatele

Mise navazuje na námořní výpravy hradeckých experimentálních archeologů v dlabaných člunech z let 1995 a 1998. „Expedice po dvou letech příprav vstoupila do své poslední a nejdůležitější části,“ prohlásil archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý.

Devítimetrové plavidlo vydlabané z jednoho kusu dubového kmene v úterý veze terénní auto na vleku přes Německo a Rakousko do italských Benátek. Doprovázejí ho čtyři členové expedice.

Z Benátek poplují trajektem do řeckého Patrasu na severozápadě Peloponésu. Odtud je ještě bude čekat třísetkilometrová cesta po souši do přístavu Lavrion jižně od Atén, kde se 24. května setkají se zbytkem posádky, která do Řecka přiletí letadlem z Prahy.